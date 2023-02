Bernard Généreux au 5 à 7 entrepreneurial

La Chambre de commerce et d’industrie de Montmagny (CCIM) est heureuse d’annoncer que Bernard Généreux l’entrepreneur a accepté l’invitation pour le prochain 5 à 7 entrepreneurial qui aura lieu le mardi 21 février prochain au Café-Bistro Au coin du Monde, de 17 h à 19 h.

Entrepreneur dans l’âme, Bernard Généreux a un parcours professionnel plus qu’impressionnant. D’employé, d’actionnaire et de gestionnaire, il est un modèle inspirant pour les entrepreneurs et ceux qui désirent suivre son chemin. Homme de cœur, dynamique, d’action et à l’écoute, il a toujours de nombreux projets en tête. « Je suis fier de pouvoir partager mes connaissances et mon expérience acquise au fil des années. Il me fait plaisir de pouvoir discuter avec la population », mentionne Bernard Généreux.

Présidente de la CCIM, Alexandra Lemieux est heureuse que Bernard Généreux ait accepté l’invitation. « C’est une occasion unique pour le monde des affaires de connaître et d’échanger avec ce grand homme. Il met en lumière la région magnymontoise avec sa grande implication ».

La CCIM, en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet (CAE) vous invite à vous inscrire au : https://www.ccmontmagny.com/fr/evenements/detail/21-fevrier-2023-5-a-7-entreprenariat-ccim-cae-bernard-genereux-lentrepreneur/36756.

Source : Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny