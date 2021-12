Bernard Généreux de nouveau nommé au Comité permanent de l’industrie et de la technologie

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a été nommé par le chef conservateur Erin O’Toole à siéger au Comité permanent de l’Industrie et de la technologie à la Chambre des communes. Cela s’ajoute à sa récente nomination à titre de ministre associé au cabinet fantôme responsable pour le Tourisme.

M. Généreux pourra compter sur ses nombreuses années d’expérience en tant qu’entrepreneur pour bien représenter le milieu des affaires du Québec au sein de ce comité où le volet du développement économique est très important. Il siégera aux côtés de ses collègues conservateurs Ed Fast (Colombie-Britannique), Tracy Gray (Colombie-Britannique), et Michael Kram (Saskatchewan).

« Je suis très heureux que le chef Erin O’Toole ait reconnu mon intérêt particulier envers le Comité de l’industrie, sur lequel j’ai siégé de façon largement virtuelle depuis janvier 2021, mais auquel j’ai bien hâte de participer en personne au cours de la prochaine session parlementaire, a déclaré Bernard Généreux. Représentant une région parmi les plus entrepreneuriales au pays, l’économie demeure une de mes grandes forces et priorités et nous veillerons à ce que le gouvernement libéral soit davantage à l’écoute des créateurs d’emplois au cours de cette nouvelle législature, tout en cessant de négliger les régions qui se sentent encore oubliées en matière d’accès à Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire. »

Alors que le comité se rencontrait brièvement pour une première fois le mardi 14 décembre, il siégera chaque mardi et vendredi au retour des fêtes.

Source : Bernard Généreux, député