Bernard Généreux de passage à l’Évêché

Le député de la circonscription fédérale de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, était de passage à l’Évêché de Sainte-Anne, le vendredi 25 février dernier, afin de rencontrer quelques membres du Conseil diocésain de Développement et Paix—Caritas Canada. Pour l’occasion, M. Généreux était accompagné de Mme Annie Francoeur, directrice régionale du bureau du député.

La présidente du Conseil diocésain de Développement et Paix, Mme Catherine Beaudoin, a d’abord rappelé l’histoire et la mission de Développement et Paix ainsi que l’implication de cet organisme de solidarité internationale qui travaille avec un grand nombre de partenaires — 81 partenaires actifs en 2020 répartis dans plus de 30 pays du Sud. Grâce aux programmes développés par ces partenaires et soutenus financièrement par Développement et Paix, ce sont près de 16 millions de personnes qui sont ainsi jointes directement.

Rappelons que Développement et Paix tient deux campagnes par année. La première, connue sous le nom de Carême de partage, se mettra en branle dès la première semaine de mars. Elle vise à recueillir les sous nécessaires au soutien des programmes d’aide de Développement et Paix. La seconde campagne, qui se tient à l’automne de chaque année, a pour but de sensibiliser les Canadiens à la dure réalité des pays de l’hémisphère Sud. Cette année, dans le cadre de cette campagne, Développement et Paix invite les Canadiens et Canadiennes à signer une pétition demandant au gouvernement fédéral d’adopter une loi de diligence enjoignant aux entreprises canadiennes qui exploitent les richesses naturelles des pays du Sud à respecter les droits environnementaux et humains reconnus dans ces pays. Lors de la rencontre du 25 février, M. Généreux a donc accueilli les signatures de plus de 400 diocésains et diocésaines réclamant l’adoption d’une telle loi. Et M. Généreux s’est engagé à porter ces doléances devant la Chambre des communes.

Notez qu’on peut toujours signer cette pétition en se rendant sur le site internet de Développement et Paix à l’adresse suivante : https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/.

Lors de la visite de M. Généreux à l’évêché, Mme Beaudoin a aussi remis au député de petits contenants qu’il placera dans ses bureaux de circonscription afin de recueillir le plus grand nombre de timbres usagés possible. La vente de ces timbres lors de différents salons consacrés à la philatélie représente une source de revenus fort importante pour Développement et Paix. Mme Beaudoin a aussi invité M. Généreux à devenir membre de Développement et Paix—Caritas Canada.

Source : Diocèse