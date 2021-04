Bernard Généreux expose pour la Fondation de l’Hôpital

« Je suis mal placé pour me plaindre avec une vue pareille. Je connais des gens qui sont isolés depuis un an dans des 4 et demi. Si ça peut donner de l’espoir et un mettre un baume sur l’âme ces photos-là… » Il interrompt l’entretien pour s’exclamer. Les oies viennent de se poser sur les berges, dit-il, non loin de chez lui. « On est bien ici, c’est incroyable ! Le décor change toutes les 15 minutes et les perspectives sont tellement différentes d’un endroit à l’autre », enchaîne-t-il.