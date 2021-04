Sports Experts emménage dans son nouveau local

Le magasin Sports Experts a complété son déménagement au Centre La Pocatière.

La clientèle a pu découvrir l’étendue du nouveau local qui avoisine les 12 000 pieds carrés – près du double de la superficie de l’ancien – lors de l’ouverture officielle tenue le 28 avril. Résolument moderne par son esthétisme et sa luminosité, le nouveau local s’inscrit dans un souhait d’amélioration de l’expérience client en offrant d’une part un meilleur service à la clientèle et une plus grande variété de produits aux gens de la région.

« On sent beaucoup l’engouement pour l’achat local depuis un an et notre désir il est là : on veut que les gens d’ici achètent chez eux. Pour nous, ça passe par une qualité de magasin équivalente à ce qu’on trouve ailleurs », a déclaré Christophe Boucher, directeur des ventes de Groupe Boucher Sports, propriétaire du magasin pocatois.

Sports Experts emploie 11 personnes à La Pocatière, dont le directeur-associé François Martin. Trois autres postes demeurent à combler.