Bernard Généreux fait son bilan de la session parlementaire

En cette fin de session parlementaire, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux a soulevé ce qu’il considère comme les nombreux échecs du gouvernement libéral « qui rendent la vie de plus en plus difficile pour les Canadiens ».

« Depuis maintenant huit ans que Justin Trudeau est au pouvoir. Et pourtant, la situation ne s’améliore pas au pays. Les politiques inflationnistes et les dépenses astronomiques de ce premier ministre ont forcé la Banque du Canada à augmenter les taux d’intérêt à plus de neuf reprises. Les propriétaires le constatent en voyant leurs paiements hypothécaires augmenter sans cesse », a-t-il déclaré.

Les Canadiens font face à des difficultés croissantes pour joindre les deux bouts. Selon le député, les dépenses excessives du gouvernement actuel ont entraîné une hausse des coûts dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais « le premier ministre refuse de freiner ses dépenses ». La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a abandonné un retour à l’équilibre fiscal, et les libéraux ont le soutien du chef du NPD Jagmeet Singh qui les maintiennent au pouvoir.

« Comme si la situation n’était pas assez grave, le gouvernement en rajoute en haussant les taxes. En effet, le 1er juillet, une seconde taxe sur le carbone sera imposée à tous les Canadiens. Chaque famille québécoise paiera en moyenne 465 $ de plus pour se loger, se nourrir et se déplacer. La taxe sur le carbone n’est pas un plan environnemental, c’est un plan de taxation tout simplement. Ce gouvernement n’a atteint aucune des cibles environnementales qu’il s’était lui-même fixées! », a ajouté Bernard Généreux.

Le député rappelle que durant cette session parlementaire, les conservateurs ont questionné sans relâche le gouvernement afin qu’il rende des comptes aux Canadiens.

« Nous avons demandé le départ du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui a fait preuve d’incompétence dans de nombreux dossiers. Grâce à nos efforts, il a dû reculer sur le projet de loi C-21 qui visait injustement les chasseurs en bannissant plusieurs de leurs armes. Il a aussi ignoré les signaux d’alarme au sujet de l’ingérence du régime communiste chinois sur notre système électoral », a-t-il affirmé.

« Décidément, Justin Trudeau et ses ministres ont perdu le contrôle et sont complètement déconnectés de la population qu’ils sont pourtant censés servir. C’est de ça qu’ont besoin les Québécois et les Canadiens, d’un gouvernement qui travaille pour eux, un gouvernement qui comprend ce qu’ils vivent et c’est exactement ce que les conservateurs représentent : le gros bon sens. Il est plus que temps de ramener ce gros bon sens à Ottawa », mentionne le député.

Source : Bernard Généreux, député fédéral