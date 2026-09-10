Bernard Généreux poursuivra sa convalescence

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, a récemment fait une mise à jour auprès de la population sur son état de santé et la poursuite de sa convalescence.

Le 10 juin dernier, M. Généreux a subi une crise cardiaque qui a nécessité la pose de deux endoprothèses coronariennes. Quelques semaines plus tard, à la fin du mois de juin, son état de santé a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence à cœur ouvert afin de procéder à un triple pontage coronarien.

Sa convalescence a par la suite été marquée par certaines complications, notamment un affaissement pulmonaire, ainsi qu’une pneumonie. Cette succession d’importants problèmes de santé a considérablement éprouvé le député, et nécessite aujourd’hui une période de récupération plus longue que prévu.

Suivant les recommandations des professionnels de la santé qui assurent son suivi, M. Généreux poursuivra sa convalescence, et demeurera à l’écart de ses activités publiques pour le temps nécessaire à son rétablissement. La reprise de ses activités se fera progressivement, lorsque son état de santé le permettra, et en fonction des recommandations qui lui seront faites.

« Les derniers mois ont été plus difficiles que je ne l’aurais imaginé. J’aurais évidemment préféré être sur le terrain cet été, auprès des citoyens et des nombreux organismes qui font vivre notre région. Je dois toutefois écouter les professionnels qui m’accompagnent, et prendre le temps nécessaire pour retrouver mes forces. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m’ont transmis un message, une pensée ou un mot d’encouragement. Cela me touche énormément », souligne Bernard Généreux.

Malgré son absence des activités publiques, les services offerts à la population sont pleinement maintenus. Grâce à l’expérience et à l’engagement des membres de son équipe, les bureaux de circonscription de Montmagny et de Rivière-du-Loup continuent d’accompagner les citoyens dans leurs démarches auprès des ministères et organismes fédéraux.

Au cours des derniers mois, des membres de son équipe ont également représenté M. Généreux lors de plusieurs événements dans la circonscription. Elles continueront de le faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois, afin de maintenir une présence auprès des municipalités, des organismes, des entreprises et des citoyens du territoire.

Comme annoncé en juin dernier, les cliniques de passeports feront relâche cet automne. Il demeure toutefois possible d’obtenir de l’accompagnement pour une demande de passeport directement aux bureaux de circonscription, et ce, tout au long de l’année.

M. Généreux tient à rassurer la population : sa priorité demeure son rétablissement, et il prendra tout le temps nécessaire pour retrouver ses forces avant d’envisager une reprise progressive de ses activités.

Pour toute demande d’information, ou pour obtenir de l’aide concernant un dossier fédéral, la population est invitée à communiquer avec Annie Francœur, directrice régionale, au 418 714-8931 ou par courriel à annie.francoeur.351@parl.gc.ca. Les bureaux de circonscription demeurent ouverts pour accompagner les citoyens dans leurs démarches auprès du gouvernement fédéral.