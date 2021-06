Bernard Généreux préoccupé par la fermeture prochaine de CKRT

En entrevue avec Le Placoteux, Bernard Généreux a mentionné être au parfum du dossier avant même que la nouvelle ne soit annoncée publiquement par la station et la société d’État. Son employé de bureau à Ottawa avait mis la main sur des informations qui indiquaient que le partenariat avec Radio-Canada et la famille Simard, propriétaire de CKRT, devait prendre fin incessamment. Il mentionne que c’est même lui qui a informé les propriétaires de la CKRT de ce qui les attendait.

Dès que la nouvelle est sortie dans les médias, des citoyens de la circonscription sont ensuite entrés en contact avec M. Généreux pour déplorer le fait qu’ils ne recevront plus le signal de Radio-Canada par voies hertziennes, soit par antennes ou « oreilles de lapin » en jargon populaire, puisque le signal proviendra désormais de l’émetteur situé à Rimouski. La chaîne sera donc accessible que par le câble, satellite ou internet.

« Je comprends qu’on est peut-être encore à la queue du changement dans la région en matière de technologies, mais Radio-Canada n’est pas un service privé, mais public. L’antenne de CKRT avait un rayon d’action très grand dans la région et c’est dommage de devoir obliger des gens, même s’il s’agit d’un pourcentage minime de la population, à devoir s’abonner à la télé satellite ou au câble pour continuer à regarder une chaîne nationale publique », déplore le député fédéral.

Bernard Généreux ajoute avoir porté ses préoccupations quant à la fin de l’entente entre Radio-Canada et CKRT dans une lettre adressée à la société d’État. Celle-ci lui a depuis répondu. Le député fédéral souhaite maintenant convoquer une réunion avec elle pour discuter plus amplement du dossier. « On a bien l’intention de continuer à mettre de la pression », a-t-il dit.