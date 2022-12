Bernard Généreux réagit au projet de loi C-21

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, demande au Parlement de retirer leurs amendements au projet de loi C-21.

« Le projet de loi C21 a été déposé en mai 2022, étudié en comité, et à quelques jours de la commémoration de la tragédie de Polytechnique, le gouvernement libéral a décidé d’introduire subrepticement un amendement de 300 pages. En apportant cette modification importante à la législation à l’étape des amendements du Comité, les libéraux n’ont pas permis la tenue d’un débat démocratique ni permis aux experts de se prononcer sur l’interdiction. Cela mine notre démocratie et crée la division », dénonce le député.

« Dans le cadre de l’adoption du projet de loi C21, le gouvernement libéral a présenté deux amendements pour y inclure des millions de types de fusils de chasse utilisés par les chasseurs partout au Canada. En plus, avec un ajout d’une nouvelle interdiction de toutes “carabines ou tous fusils de chasse capables de décharger des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et conçus pour être muni d’un chargeur de cartouches détachable d’une capacité supérieure à cinq cartouches”, ce gouvernement vise à pénaliser les chasseurs. Nous sommes et avons toujours été pour un contrôle des armes à feu, mais aussi et surtout, pour la garantie ultime de sécurité des citoyens. Au contraire, les libéraux ont rendu la vie plus facile aux criminels violents en abrogeant les peines minimales obligatoires pour les crimes commis avec des armes à feu, grâce au projet de loi C-5. Ils ont facilité l’obtention d’une caution avec le projet de loi C-75 et ils n’ont pas réussi à freiner le trafic d’armes à feu à la frontière américaine », conclut-il.

Source : Bernard Généreux, député