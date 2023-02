Bilan de l’assemblée générale du PQ dans Côte-du-Sud

Le dimanche 29 janvier dernier, le Parti Québécois de Côte-du-Sud tenait son assemblée générale à L’Islet. Lors de cette assemblée, les membres ont pu faire le point sur les activités de l’Association durant le dernier mandat. Parmi les faits à souligner, il y a eu un congrès d’orientation, la campagne électorale de l’automne 2022 et la bonne santé financière de l’Association.

Les membres ont élu leur nouvel exécutif, qui intègre un nouveau membre jeune, soit Maxim Lizotte. L’exécutif est donc formé de Michel Forget (président), Michel Boivin (vice-président), Daniel Barbeau (trésorier), Frances Bordeleau (secrétaire). On retrouve aussi sur l’exécutif Michel Hudon, Denise Laprise, Maxim Lizotte et Lynda Racine.

Les membres ont assisté à une présentation de Jean-François Vallée, membre du Regroupement pour le cégep français. M. Vallée a présenté un portrait factuel et détaillé du déclin du français et de l’anglicisation du Québec par le biais des cégeps anglophones. Rappelons que c’est au cégep de La Pocatière que s’est tenu le premier vote pour l’application de la loi 101 au niveau collégial. Depuis, une quarantaine de votes équivalents se sont tenus au Québec pour l’application d’une telle mesure.

Les membres du Parti Québécois constatent que malgré un mandat majoritaire, le gouvernement de la CAQ ne fait pas le poids devant les défis que le Québec doit surmonter, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le système d’éducation. Il manque toujours énormément de places dans les services de garde, les places en hébergement pour nos aînés sont insuffisantes, les retards s’accumulent de plus en plus dans le système de justice. Également, les membres estiment que le gouvernement de la CAQ ne fait pas le poids devant le gouvernement fédéral, comme en témoignent le dossier de l’immigration et les lois sur la laïcité et sur le français.

Le 11 mars prochain se tiendra un congrès, à Sherbrooke. Pour le Parti Québécois, ce sera l’occasion de réviser son fonctionnement, ses statuts, et de procéder au vote de confiance envers son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Source : Parti Québécois, Côte-du-Sud