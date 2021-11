Bilan touristique : Les meilleurs taux d’occupation en 10 ans au Bas-Saint-Laurent

Le bilan de la saison estivale a été présenté aux entreprises de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent lors d’une rencontre tenue le 4 novembre dernier. Tourisme Bas-Saint-Laurent dresse un bilan plus que satisfaisant de la dernière saison estivale qui, avec son début hâtif, fut l’une des plus achalandées des 10 dernières années dans les établissements d’hébergement.

Tourisme Bas-Saint-Laurent a sondé ses membres au terme de la haute saison touristique 2021. Selon le sondage, 76 % d’entre eux ont connu une meilleure saison que par les années antérieures. Pour 39 % de ces entreprises, l’achalandage s’est accru d’au moins 25 % et cette augmentation a même dépassé les 50 % chez 22 % d’entre elles. Le sondage révèle également que 30 % des entreprises ont dû modifier leurs heures d’ouverture en conséquence.

En 2019, le Bas-Saint-Laurent connaissait une bonne saison touristique avec des taux d’occupa­tion dans la moyenne nationale. Contre toute attente, la saison estivale 2021 est venue surpasser les chiffres de 2019. Le début hâtif de la saison a favorisé la hausse des réservations de juin avec un taux d’occupation des hôteliers similaire à 2019, soit 51 %. Mais avec l’offre touristique toujours grandissante et la notoriété croissante de la région, nos établissements hôteliers ont connu des taux d’occupation de 84 % en juillet, 88 % en août et 70 % en septembre. Par rapport à 2019, ces taux représentent des hausses de +12,5 % en juillet, +6,4 % en août et +14 % en septembre.

« La région a connu un été hyper achalandé. Le taux d’occupation record qu’on a connu au mois d’août en témoigne : 88 % d’occupation, on n’a jamais vu ça ici. Et les campings affichaient complet tout l’été. Septembre et octobre ont été aussi achalandés que juillet et août, on n’est pas habitué à ça ! Bravo à toutes les entreprises pour leurs efforts », déclare fièrement Pierre Levesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Avec un budget de plus de 220 000 $, la campagne estivale du Bas-Saint-Laurent ciblait autant les Québécois que les Bas-Laurentiens. Parmi les faits saillants de cette campagne : tournées d’influenceurs, tournages d’émissions de télévision, partenariats avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et la marque Bonjour Québec, chroniques touristiques hebdomadaires à la radio et à la télé… On note aussi une forte présence de la région dans les médias sociaux et sur une variété de plateformes numériques. Autre donnée intéressante : 35 % des entreprises sondées ont remarqué une présence accrue des Bas-Laurentiens parmi leurs visiteurs.

« L’an dernier, nous avons été très présents dans les médias régionaux et nos concitoyens ont retrouvé le plaisir de redécouvrir “leur” Bas-Saint-Laurent. Nous avons continué à leur suggérer des activités, tant dans nos chroniques radiophoniques que dans nos capsules télé. Les résultats de nos campagnes publicitaires ont donc été au-delà des projections », mentionne Pierre Fraser, coordonnateur marketing. Également de retour, le concours de photos Les #ArrêtsObligés du Bas-Saint-Laurent était plus populaire que jamais : c’est près de 900 personnes qui ont partagé leurs coups de cœur, lieux préférés et autres « arrêts obligés » sur le site BasSaintLaurent.ca ou encore en employant le mot-clic #arretsobliges sur Instagram.

Mis à jour méticuleusement, le site web BasSaintLaurent.ca a connu lui aussi un fort achalandage. Du 1er mai au 15 octobre, plus de 576 000 pages ont été consultées par 382 500 utilisateurs (+65 % par rapport à 2019).