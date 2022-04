Billy Talent pour le 375e de Montmagny

« Seulement trois spectacles sont prévus au Québec pour le groupe cet été, dont celui de Montmagny. C’est un spectacle exclusif qu’il va nous offrir, car il ne s’inscrit pas dans une tournée. Le groupe va partir de Toronto le 10 septembre et repartir le soir même, c’est une chance unique pour Montmagny et toute la Côte-du-Sud », s’exclame-t-il.

Le groupe qui tourne habituellement dans des auditoriums d’une capacité de 15 à 20 000 personnes, et cela, un peu partout à travers le monde, va en quelque sorte proposer un « concert intime » avec l’assistance de 3000 personnes que permet l’aréna de Montmagny. Les fans peuvent être rassurés, il ne s’agira pas de spectacle acoustique pour autant, mais bel et bien d’un vrai « show rock », et les billets ne seront pas plus dispendieux pour autant, assure Christian Noël.

Quatre camions semi-remorques seront nécessaires pour transporter tout le matériel nécessaire à l’aménagement de la scène. Une quarantaine de techniciens locaux doivent travailler au concert, sans parler de ceux qui accompagnent habituellement le groupe. L’aréna devra être fermé cinq jours avant la tenue du spectacle afin de permettre le montage et deux jours seront ensuite nécessaires pour tout démanteler et remballer le matériel. « C’est toute une logistique », poursuit le directeur général des ADLS, stimulé par le défi.

Connu pour ses succès Try Honesty, Red Flaget Surrenderqui en ont fait un des groupes phares du mouvement punk et emo des années 2000, Billy Talent a remporté au fil du temps plus de sept prix Juno, récompensant la musique canadienne, et dix MuchMusic Video Awards, signe de sa popularité auprès des adolescents au plus fort de sa reconnaissance. Le groupe sera précédé en première partie le Steve Hill Band qui servira un hommage au légendaire Jimi Hendrix.