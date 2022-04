COVID-19 : 63 personnes hospitalisées au Bas-Saint-Laurent

Depuis l’arrivée du variant Omicron, le Bas-Saint-Laurent enregistrait environ une vingtaine d’hospitalisations chaque jour de personnes atteintes de la COVID-19. La sixième vague amène un nombre accru de personnes à l’hôpital puisque lundi un nombre record de lits (63) étaient occupés par des patients COVID dans la région.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le palier d’alerte est situé au niveau 3, c’est-à-dire qu’il est possible de réduire de 50 % les activités chirurgicales. On comptait également 304 employés de la santé retirés en raison de la COVID.

Sur les 63 hospitalisés, on en dénombrait trois à l’hôpital de La Pocatière (24 à Rimouski, 19 à Rivière-du-Loup, huit à Matane, cinq à Amqui, quatre au Témiscouata). Les plus petits hôpitaux comme La Pocatière et Amqui dédient habituellement deux lits pour les patients COVID, mais ils ont dû les augmenter en raison de la situation.