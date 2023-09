Billy Tellier à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent Billy Tellier et son spectacle d’humour Hypocrite(s), le vendredi 6 octobre à 20 h.

Cinq ans après son dernier spectacle, Billy Tellier, l’humoriste primé au Gala Les Olivier 2017 pour ses capsules radio du Petit monde de Billy à CKOI, revient enfin sur scène pour offrir son dernier one-man-show : Hypocrite(s).

Ce n’est pas par désintérêt pour la scène qu’il a attendu aussi longtemps avant d’offrir un nouveau spectacle. Il y a eu des apparitions télévisuelles, des galas, la naissance de ses enfants, etc.

Il a aussi script-édité plusieurs spectacles de ses confrères, dont Alexandre Barrette, Rachid Badouri et Maxim Martin. Billy Tellier a également participé aux scénarios des films d’Émile Gaudreault De père en flic et Le sens de l’humour.

Et voilà Hypocrite(s), c’est le portrait de notre société dressé par un redoutable observateur, à la fois mordant et attachant. Avec ce nouveau one-man-show, Billy saura tourner au ridicule le petit côté sombre de tous et chacun dans un spectacle servant d’exutoire collectif qui fera le plus grand bien.

Billy Tellier est une mitraillette à gags, tirant sur tous nos travers; il est le petit baveux qu’on aime bien. Avec Billy sur scène pendant 90 minutes, attendez-vous à rire de tout, sauf de vous… parce que vous, vous êtes parfaits! Hypocrite(s)!

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon