Bourse de 5000 $ pour le meilleur projet d’entreprise étudiant

Wedoo, une jeune entreprise québécoise qui tient son expertise dans la création de site Web, s’associe aux écoles du Québec pour donner une aide financière aux jeunes entrepreneurs.

C’est en décidant de se rapprocher encore plus de sa mission d’aider les jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui que l’agence Web Wedoo a décidé d’offrir une Bourse de soutien à la relève entrepreneuriale pour les aider dans le lancement de leur entreprise. Pour ce faire, des outils numériques accessibles sont aussi mis à leur disposition pour favoriser l’avancement concret de leur projet entrepreneurial.

En plus de son 1er prix de 5000 $, cette bourse étudiante comporte aussi un 2e prix d’une valeur s’élevant à plus de 4200 $ et un 3e prix à une valeur de plus de 1700 $. D’ailleurs, cette agence a repoussé la prémisse de sa mission en allant jusqu’à offrir à chaque participant qui a déposé son projet des gratuités s’appliquant à la création de leur site professionnel et à leur hébergement Web. L’équipe de Wedoo s’engage personnellement à leur offrir également une heure de mentorat avec leur Vice-Président, Frédéric Lemoyne.

Wedoo a ainsi créé cette bourse pour soutenir les étudiantes et étudiants à travers tous les établissements scolaires du Québec dans le but de souligner leurs efforts et leur détermination. C’est aussi grâce à des partenaires tels que Agence Mac Media, Annuaire Entreprises et Plezi que cette initiative a pu voir le jour.

Toutes personnes étudiantes ou finissantes en 2021-2022 et ayant un projet d’entreprise est admissible, et ce, peu importe leur programme ou leur âge. Pour ce qui en est de l’acceptation de leur projet, il n’y a pas non plus de domaine d’affaires visé en particulier. Parce que les nouveaux entrepreneurs d’aujourd’hui ont parfois seulement besoin d’un coup de pouce, Wedoo est là pour ça. Pour toutes informations supplémentaires ou pour remplir le formulaire de participation, visitez le site www.getwedoo.com/bourse.

Source : Wedoo