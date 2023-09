Café-discussion régional : Comment réagir à l’agressivité qui a monté d’un cran?

Avez-vous remarqué que les gens sont plus agressifs sur la route? Les pistes cyclables? Les allées d’épicerie? Les préposés au service à la clientèle de différentes organisations le vivent quotidiennement. On peut s’interroger sur les causes de ce phénomène « post-pandémique », mais la question la plus importante est : vous, êtes-vous plus agressifs ou moins tolérants qu’auparavant?

Dans un cas comme dans l’autre, comment réagissez-vous lorsque vous êtes confrontés à ce type d’agressivité gratuite?

Voilà de quoi il sera question au café-discussion de Partage au masculin, le jeudi 7 septembre 2023 à 19 h, en formule hybride, donc accessible en visioconférence pour ceux qui ne peuvent se déplacer.

Vous devez vous inscrire à l’avance pour avoir le lien Zoom de la rencontre, auprès de Line Poulin au 418 228-7682, ou par courriel à info@partageaumasculin.com. Animé par Michel Roy, ce café-discussion est offert à tous les hommes de la région, et ce, sans frais.

Source : Partage au masculin