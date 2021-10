Campagne majeure de financement pour les cadets de l’air de La Pocatière

FundScrip est un programme de levée de fonds pancanadien qui existe depuis 2004 et qui a pour mission d’aider les groupes à but non lucratif à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds. Il propose une solution facile, pratique et efficace aux membres d’utiliser des cartes-cadeaux prépayées pour leurs achats d’épicerie, essence, produits pour la maison, jardin, divertissements et plus encore. Dans la région, plusieurs ententes sont déjà conclues avec certains commerces dont Metro, IGA, Provigo, Esso, Ultramar, Petro-Canada, McDonald’s, Subway, Tim Hortons, Walmart, Rona, Canadian Tire, La Source et la SAQ, pour n’en nommer que quelques-uns. Au total, c’est plus de 257 détaillants dans la province qui encouragent cette pratique et plus de 25 millions en dons payés à ce jour.