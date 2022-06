Campagne sur la valorisation des jeunes officiels au Bas-Saint-Laurent

En collaboration avec Sport’Aide, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance la campagne Valorisation des jeunes officiels au Bas-Saint-Laurent ayant pour but de promouvoir le travail des officiels de moins de 18 ans dans toutes les disciplines pratiquées au Bas-Saint-Laurent.

Pour la saison estivale 2022, le projet sera focalisé sur le travail des officiels au soccer et au baseball pour l’ensemble de la région. Pour donner suite à l’augmentation du nombre de cas de non-respect des officiels d’âge mineur dans les sports, cette campagne se veut un outil de sensibilisation et d’éducation pour les parents, les entraîneurs ainsi que les athlètes. Les deux organismes allient leurs forces afin de créer un impact positif majeur dans le milieu sportif grâce à différentes actions sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, l’identification des officiels de moins de 18 ans par des brassards et l’installation d’objets promotionnels durant certains événements sportifs au cours de l’été 2022 contribueront à augmenter l’envergure du projet.

Sonia Denoncourt a été nommée porte-parole de la campagne. Originaire de Sherbrooke, Sonia Denoncourt est la première arbitre féminine à avoir été accréditée à la FIFA. Durant son parcours impressionnant, elle a officié huit matchs lors des Coupes du monde de football féminin (deux en 1995, trois en 1999 et trois en 2003), trois aux Jeux olympiques d’Atlanta (1996) et trois autres aux Jeux olympiques de Sydney (2000). Directrice des arbitres de la CONCACAF, Sonia a été la première femme à arbitrer un match masculin de niveau senior, lors du championnat Paulista, au Brésil, entre les formations de Palmeiras et San Jose.

« En dépit des difficultés que nous rencontrons parfois dans la fonction, agir comme officiel ou arbitre demeure un accomplissement dont je suis encore très fière. Pour moi, ça demeure la plus belle expérience et je n’ai jamais regretté d’avoir occupé cette fonction qui m’a tellement fait vivre de grandes choses. C’est pourquoi je continue de croire qu’il faut respecter et bien entourer nos officiels et nos arbitres afin qu’ils vivent une expérience positive. Merci à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent et Sport’Aide qui, ensemble, reconnaissent l’importance de nos officiels et nos arbitres », mentionne Sonia Denoncourt, porte-parole de la campagne.