Cap sur l’été à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt

La Maison culturelle Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska propose une programmation estivale foisonnante et gratuite jusqu’au 31 août. Expositions, performances et ateliers se relayeront dans l’ancienne école transformée en lieu de création.

Des îles en partance a ouvert la saison le 5 juillet. Cette première exposition publique de Paul Bisaillon, artiste autodidacte établi depuis plus de 50 ans à Saint-André, met en lumière une œuvre longtemps tenue dans l’intimité de l’atelier. À travers ses monotypes sensibles et poétiques, il rend hommage au paysage du Kamouraska, à la lenteur, au souffle, à l’éphémère. « Son œuvre est habitée par la beauté du monde », mentionne-t-on dans la présentation.

Dès le 19 juillet, la galerie accueillera Trajectoires, une sélection de photographies provenant de la collection d’Encadrex, réunies sous le commissariat de Serge Allaire. Chaque cliché propose une trajectoire esthétique singulière, une rencontre avec un regard, une lumière, une époque. Le vernissage est prévu le samedi 19 juillet à 16 h.

Le 15 août, la Maison accueillera une performance unique : Anthologie vivante de la poésie québécoise, une lecture en continu mise en scène par Christian Lapointe, accompagnée de musique. Le public est invité à contribuer en faisant don de livres de poésie québécoise qui constitueront une bibliothèque permanente au sein de la MCAV.

Enfin, le microfestival Arts à Saint-André viendra clore l’été en beauté les 22, 23 et 24 août. Au programme : exposition collective, créations en direct, ateliers pour petits et grands, performances variées et même un BBQ rassembleur. Une célébration vivante et participative de l’art en milieu rural.

La Maison culturelle Armand-Vaillancourt. Photo : Site internet de Culture Bas-Saint-Laurent