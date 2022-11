Carl Mayotte et Marie-Claire Linteau à Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et Hydro-Québec proposent le spectacle de Carl Mayotte et Marie-Claire Linteau, Jazz moi en français, le vendredi 18 novembre à 20 h.

Gagnant dans la catégorie Album jazz de l’année à l’édition 2022 de l’ADISQ, Révélation Radio-Canada en jazz de l’année 2020-2021, Carl Mayotte a commencé à jouer dans plusieurs évènements et bars de la région de Québec à l’âge de 16 ans. Il a navigué depuis ces années à travers différents styles et univers musicaux, et ce, en faisant voyager son art à travers le Québec et plusieurs fois en France, ainsi qu’en jouant avec diverses personnalités et des groupes musicaux de tous genres, de Bruno Pelletier à des big bands d’Europe.

À travers ces aventures, il a complété un baccalauréat à l’Université Laval en interprétation jazz, et il est titulaire d’une maîtrise de la faculté de Jazz de l’Université McGill. Ces études lui ont permis, entre autres, de grandir en tant que musicien, et surtout en tant qu’arrangeur et compositeur.

Au Kamouraska, il est connu pour ses collaborations avec le Camp musical St-Alexandre, et plus particulièrement lors du concert-hommage à André Gagnon présenté le 5 décembre 2021.

Quant à Marie-Claire Linteau, depuis sa première apparition au Festival international de Jazz de Montréal en 2016, elle devient l’un des talents à surveiller sur la scène jazz québécoise. Très vite, elle a été invitée à partager la scène avec plusieurs musiciens jazz de haut calibre. Elle est titulaire d’une maîtrise en interprétation, et elle a étudié les diverses techniques d’improvisation avec le pianiste afro-cubain Rafael Zaldivar.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG