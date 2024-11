Cégep de La Pocatière : Une étudiante se démarque au Marathon d’écriture intercollégial

Quatre étudiants du Cégep de La Pocatière ont participé au 34e Marathon d’écriture intercollégial qui se tenait récemment au Cégep de Rimouski. Emeline Pierron, étudiante en Techniques de bioécologie, s’est d’ailleurs démarquée en obtenant la première place au niveau régional avec son œuvre Ode tactile.

Au cours de l’événement présenté simultanément dans trois établissements collégiaux du Québec, des dizaines de participants ont pu vivre une nuit complète de création littéraire, tout en prenant part à des ateliers animés par des artistes du milieu littéraire, de la chanson et du théâtre.

Ils ont ainsi pu affiner leurs techniques d’écriture, et repousser les limites de leur créativité. Ce marathon a aussi été l’occasion de développer leur esprit de collaboration, et de renforcer leur gestion du temps dans une ambiance stimulante et enrichissante.

« Nous sommes fiers de soutenir l’éducation à la culture francophone, et d’offrir des opportunités mémorables à nos étudiants dans le cadre d’activités parascolaires », souligne Phillip Laterreur, conseiller à la Vie étudiante.

En effet, en plus de la participation au Marathon, la Vie étudiante du Cégep propose aux étudiants une vingtaine de projets artistiques et culturels qui sont bénéfiques pour le développement de compétences douces complémentaires à la formation scolaire. Le Cégep de La Pocatière tient à féliciter Emeline Pierron, lauréate, et à souligner la participation d’Alex Truchon, de Charlie Ai-Ma Morin et de Stéphane Herimbola Randriambololona.

Source : Cégep de La Pocatière