Centraide amasse une somme inattendue de 1,01 million $

Centraide Bas-Saint-Laurent annonce avoir amassé une somme inattendue de 1 012 625 $ lors de sa campagne annuelle 2020.

Il s’agit d’un exploit remarquable pour l’organisme, particulièrement en contexte pandémique, alors que les besoins ont explosé au cours de la dernière année.

« Ce résultat de campagne démontre plus que jamais l’importance que les gens du Bas-Saint-Laurent accordent au bien-être de leur communauté », indique Isabelle Genest, vice-présidente au développement philanthropique. Nous sommes sincèrement touchés de constater la mobilisation et la générosité de nos entreprises et de nos concitoyens qui ont donné à Centraide afin que nous puissions, à notre tour, donner l’essentiel. »

Cette somme de plus de 1 million $ s’ajoute aux 138 895 $ amassés par Centraide au printemps 2020, pour son Fonds d’urgence et de relance communautaire, qui a permis de soutenir neuf organismes et projets du Bas-Saint-Laurent pendant les premiers mois de la crise.

Au cours de la dernière année, une foule d’enjeux trop souvent cachés ou vécus dans l’ombre ont été révélés au grand jour : insécurité alimentaire, violence conjugale, itinérance, décrochage ou échec scolaire, inégalités sociales, et bien plus. Les défis étaient déjà là, bien ancrés, avant la pandémie, mais celle-ci est venue accroître de façon importante les besoins. Et malgré l’espoir qui point à l’horizon avec l’administration du vaccin contre la COVID-19, la partie n’est pas encore gagnée et elle l’est encore moins pour les populations les plus vulnérables.

« Bien entendu, nous sommes très heureux du résultat annoncé, qui est bien au-delà de nos espérances. Mais il faut savoir que même si nous avons connu une hausse des dons encore cette année, les besoins, eux aussi, ne cessent d’augmenter d’année en année, et la pandémie de COVID-19 est venue accentuer cette situation. En sachant que nous aurons socialement et économiquement un grand défi à relever ensemble au cours des prochaines années, nous pouvons souligner haut et fort les efforts collectifs visant à faire de notre société un endroit où il fait mieux vivre », ajoute Mme Genest.

Au Bas-Saint-Laurent, une personne sur cinq a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. L’organisation appuie plus de 55 organismes et projets reconnus pour leur saine gestion, la qualité des services offerts et la différence qu’ils font au quotidien. La campagne Centraide 2020, ce sont des dizaines de bénévoles déployés sur le terrain, ce sont plus de 6000 donateurs répartis à travers le Bas-Saint-Laurent, ce sont des partenaires de premier plan qui ont joué un rôle majeur dans le succès de cette campagne annuelle et que l’organisation remercie chaleureusement pour leur importante contribution. Pour la toute première fois, l’événement de clôture de cette grande campagne s’est tenu de façon 100 % virtuelle, en présence des dévoués coprésident. e. s de campagne Anik Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska, et Jocelyn Lavoie, associé du bureau de La Pocatière de Raymond Chabot Grant Thornton. Centraide soulignera également au cours des prochains jours l’implication exceptionnelle de certains bénévoles et partenaires qui se sont particulièrement démarqués cette année.