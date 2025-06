Centraide injecte 456 500 $ dans Montmagny et L’Islet pour ses 80 ans

Pour souligner ses 80 ans d’engagement envers les communautés, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches marque un grand coup, soit un investissement de 456 500 $ qui sera versé à 11 organismes et projets communautaires des MRC de Montmagny et de L’Islet. Il s’agit d’un appui concret dans un contexte où les besoins humains sont plus criants que jamais.

Réunis à la bibliothèque Monique-Corriveau à Québec dans le cadre de l’événement 80 ans d’impact social : Réflexions et perspectives, les représentants de Centraide ont livré un message sans équivoque : « La solidarité locale demeure le meilleur levier pour répondre aux enjeux de pauvreté et d’exclusion ». Grâce à la générosité de milliers de donateurs, de bénévoles et d’organisations partenaires, Centraide est en mesure d’augmenter cette année ses investissements sur le terrain.

« Lorsque le tissu social se fragilise, les organismes communautaires sont souvent les premières, et parfois les seules ressources vers lesquelles les gens peuvent se tourner. Ces organismes sont des lieux d’accueil, d’écoute, de dignité et de cohésion sociale. En investissant dans leur capacité d’action, Centraide continue de miser sur ce qui unit, rassemble et transforme nos communautés », affirme Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Un soutien bien ciblé

La répartition des montants reflète les réalités propres à chaque MRC. Celle de Montmagny recevra 129 000 $, alors que L’Islet bénéficiera d’un soutien de 327 500 $ — une différence qui s’explique notamment par des statistiques préoccupantes qui montrent que dans L’Islet, 27,3 % des adultes de 25 ans et plus n’ont aucun diplôme, contre 18,7 % pour la moyenne régionale. De son côté, la MRC de Montmagny fait face à un autre défi, car 8,4 % des jeunes y vivent dans un ménage à faible revenu, ce qui affecte directement leur développement et leur réussite éducative.

Les organismes soutenus

Dans la MRC de Montmagny, L’Ancre, le Centre d’entraide familiale et le Groupe Alpha Montmagny recevront un appui direct de Centraide pour poursuivre leur mission de soutien aux personnes vulnérables, aux familles, et à l’alphabétisation. Dans la MRC de L’Islet, huit organismes bénéficieront de cet investissement : L’ABC des Hauts-Plateaux, qui œuvre en alphabétisation, Aide aux travailleurs accidentés, le Centre-femmes La Jardilec, qui accompagne les femmes dans leur cheminement, L’Entraide Pascal-Taché, la Maison de la famille de la MRC de L’Islet, la Maison des jeunes des Frontières du sud, la Maison des jeunes de L’Islet-Nord, ainsi que Les Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet, un organisme dédié à l’intégration sociale. Ensemble, ces onze organismes tissent un filet de solidarité indispensable pour répondre aux réalités sociales de la région.

« En 80 ans, notre objectif n’a jamais changé : unir les forces de la communauté pour répondre à des besoins essentiels. Cet investissement massif est notre façon de dire aux organismes : vous n’êtes pas seuls, et votre travail est vital », conclut Mme Genest.

Une présence bien enracinée

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches appuie annuellement 225 organismes et projets communautaires dans sa région. Chaque jour, une personne sur cinq bénéficie de services rendus possibles grâce à ce soutien. Dans un monde où les fractures sociales se creusent, Centraide demeure un acteur de premier plan pour construire des collectivités plus équitables, résilientes et solidaires.