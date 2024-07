C’est le Festival du Père Zim à Sainte-Louise

Du 7 au 11 août 2024, la municipalité de Sainte-Louise vibrera au rythme de la musique et de la convivialité lors du Festival du Père Zim. La programmation musicale vous réserve des moments mémorables avec des artistes de renom.

Les passionnés de musique folk, trad, country, ou simplement avide de nouvelles découvertes musicales pourront écouter Patrick Bourdon, Alex Burger, Josh and the Dirty Rags, Alice Bro Trio, Joe Robicho et Le Rêve du diable, légendes vivantes de la musique traditionnelle québécoise depuis 50 ans.

On propose aussi un tournoi de 500 le 7 août, une soirée de bingo le 8 août, des jeux gonflables, des activités familiales, un tournoi de dek-hockey, et le célèbre poulet BBQ du festival pour terminer le week-end. Le comité invite la population à partager des moments authentiques avec des amis, et à découvrir l’esprit festif de la communauté de Sainte-Louise.

« Nous avons déjà hâte de vous accueillir pour partager ensemble l’énergie contagieuse de notre festival. », dit-on à Sainte-Louise. Pour plus d’informations et pour acheter vos billets, visitez la page Facebook du Festival du Père Zim.