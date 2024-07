Nouvelle exposition à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière invite la population à visiter l’exposition Les luxuriances, par Claudia Beaulieu, à La Mosaïque-Bibliothèque au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

L’artiste multidisciplinaire Claudia Beaulieu est originaire du Témiscouata. Ses peintures à l’acrylique vibrantes et colorées traduisent à merveille la richesse des fleurs qui ensauvagent nos campagnes. Ces paysages fleuris sont peints sur des textiles récupérés, ajoutant motifs et textures à cette danse de l’abondance. Venez rencontrer l’artiste et ses œuvres, et nul doute que vous souhaiterez laisser pousser votre gazon et les kyrielles de fleurs qui peuvent y naître.

L’exposition se poursuit jusqu’au 11 septembre 2024. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 18 h 00, les jeudis de 16 h à 20 h, et les samedis de 10 h à midi. Pour ne rien manquer de nos activités, vous pouvez aimer la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière.

Source : Le comité d’exposition