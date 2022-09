Cet automne, au marché La chèvre & le chou, c’est l’fun et c’est payant

Un automne en pleine ébullition pour le marché de proximité La chèvre & le chou avec en entrée de jeu un concours « La chèvre & le chou, c’est l’fun ! » permettant aux nouveaux utilisateurs de remporter une carte cadeau prépayée d’une valeur de 500 $ (tirage le 31 octobre 2022). Les mois de septembre et octobre permettront de charmer tant les fidèles utilisateurs que les nouveaux abonnés avec le défi 100 % local et l’expertise de Mme Julie Aubé, nutritionniste et auteure de la région, qui s’est jointe à titre de partenaire du marché pour tout l’automne 2022.

Toujours heureuse de compter de nouveaux abonnés, La chèvre & le chou y est allé d’une pierre deux coups avec un concept de parrainage pour remercier sa fidèle clientèle et accueillir de nouveaux clients. Le concept est fort simple : entre le 12 septembre et le 17 octobre, les clients pourront inviter leurs amis à adhérer au marché grâce à un lien de parrainage personnalisé disponible dans leur profil sur le site web. Les nouveaux adhérents qui se seront inscrits via un lien de parrainage et qui auront complété leur première commande recevront un code promo de 20 $ tout comme leur « parrain ». À noter que parrainé ou non, le nouveau membre du marché ayant effectué sa première commande durant la période du concours sera automatiquement inscrit à ce dernier. De plus, il n’y a pas de limite au référencement par parrainage.

Grande amoureuse de l’alimentation et de l’agriculture de proximité et partageant les mêmes valeurs que le marché La chèvre & le chou, Julie Aubé représente une partenaire de choix pour promouvoir le marché et l’alimentation locale. « Bien manger veut aussi dire s’intéresser à l’origine des aliments ainsi qu’aux producteurs et artisans », écrivait Mme Aubé sur son site internet. Ainsi, en plus de sa conférence Suivez le rythme : Astuces pour manger local au rythme des saisons présentée gratuitement le 15 septembre prochain à la Bibliothèque de Montmagny à 19 h, l’auteure de trois livres gourmands collaborera en tant que nutritionniste et partagera quatre recettes à saveur locale, concoctées avec des produits du Marché, qui seront partagées exclusivement aux abonnés de La chèvre & le chou. Pour réserver votre place à la conférence : marche@lachevreetlechou.ca

Le marché La chèvre & le chou, membre de l’Association des marchés publics du Québec, participe au Défi 100 % local en lançant ces initiatives afin de promouvoir l’achat local dans la région et d’initier et faire découvrir à une nouvelle clientèle une offre alléchante et diversifiée de produits. Oui, l’achat local est à l’honneur en septembre, mais tout au long de l’année au marché… parce que « La chèvre & le chou, c’est l’fun en brocoli ! »

Tous les détails du concours et du fonctionnement du lien de parrainage sont disponibles sur le site www.lachevreetlechou.ca/concours