Chalet des Cabourons : Une collaboration gagnante

Après quatre ans, on peut parler de succès. C’est le constat que fait la Coop des Champs, qui vient d’ouvrir ses portes une nouvelle fois dans le pittoresque chalet du sentier pédestre du Cabouron, à Saint-Germain-de-Kamouraska.

Ce bâtiment municipal avait au départ comme vocation l’accueil des motoneigistes. Au tournant des années 2010, il n’était pratiquement plus utilisé sauf pour des locations. Le lieu situé près du renommé sentier pédestre de l’endroit n’avait plus de vocation.

C’est là que la Coop des Champs est intervenue avec ce service de proximité qui répond aux besoins de la population régionale et des randonneurs, durant la haute saison. On y propose, en plus des nombreuses créations culinaires d’inspiration forestière, des produits de pâtisseries et de boulangeries faits maison.

« C’est un beau service qu’on rend à tout le monde. En contrepartie, ça fait un lieu pour la Coop des champs pour se faire connaître. C’est un bon risque, le but n’est pas nécessairement de faire des sous, mais c’est une gestion durable des édifices publics », a dit Jean-Philippe Grenier, coordonnateur et pâtissier.

Collaboration

On estime que ce projet de collaboration entre la coopérative et la municipalité est un exemple parfait d’une saine gestion des infrastructures publiques, associant accueil touristique responsable et service de proximité pour la collectivité.

« En ce moment, c’est important. Les touristes sont plutôt nombreux et ont des besoins. Au lieu de polluer, de briser la forêt ou de faire leurs besoins dans la forêt, au moins ils ont un endroit et en plus c’est chaleureux », ajoute Jean-Philippe Grenier.

Aussi cet été, le chalet des Cabourons sera l’hôte de l’Expo POP COVID. Cette exposition d’art populaire présente les nouveaux talents artistiques locaux de la période de confinement. Une dizaine d’exposants sculpteurs, peintres et artisans présenteront leurs œuvres.

Au-delà du partenariat intéressant qui s’est créé, notons aussi une hausse fulgurante depuis trois ans des utilisateurs des sentiers qui font un arrêt au chalet. Pour les touristes, cette sortie devient donc une double activité.

« On essaie d’être originaux, avec des produits forestiers. On a inventé la liqueur forestière que l’on fait à partir de plantes qu’on va chercher dans la nature et on l’élève avec de l’eau pétillante. Ça fait fureur, les gens découvrent une liqueur forestière au foin d’odeur, c’est quand même assez original. En plus de découvrir un nouveau sentier, ils font une découverte culinaire », conclut M. Grenier.