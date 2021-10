Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet : Le nouveau président souhaite une présence forte dans le milieu

« Je suis du genre plutôt rassembleur et dynamique. L’important pour moi, c’est de faire de la représentation, défendre les intérêts et prendre position, un virage qu’a pris la chambre justement », soulignait Gabriel Hudon.

Il indiquait être confortable avec le fait que l’organisme consulte beaucoup ses membres et fait parler de lui. La main-d’œuvre et l’achat local sont ses priorités, ainsi que la relève. « Dans le dossier de la main-d’œuvre, on a un rôle à jouer et vous allez entendre parler de la Chambre », ajoutait-il.