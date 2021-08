Championnat provincial fructueux pour Filoup athlétisme

Les 6, 7 et 8 août avait lieu à Laval le championnat provincial d’athlétisme pour les catégories U14-U16-U18.

21 athlètes du Club Filoup athlétisme étaient présents et ont récolté 21 médailles dont sept d’or, dix d’argent et quatre de bronze. 11 athlètes se sont retrouvés au pied du podium et quatre records du Club ont été établis.

Mathis Dumont (U18) s’illustre de nouveau en gagnant le 100 m et le 200 m, et aidant le relais 4x100m (44,62 sec) à remporter l’or avec ses coéquipiers (Antoine Lavoie, Olivier Larouche et Vincent Brodeur). C’est un nouveau record du Club et qui s’approchait de 1,1 seconde du record du Québec.

La spécialiste du demi-fond, Anabelle Larouche (U14), a récolté deux médailles d’argent au 800 m et 1200 m et abaissé son propre record du Club de 2 secondes.

En plus du relais masculin U18, le relais U14 féminin (Emma Dubé, Léanne Ouellet, Juliette Dionne et Maude Perron) est monté sur la 3e marche du podium, tandis que le relais féminin U16 (Annabelle Larouche, Laura André, Léa-Rose April et Laurence Proulx) a réalisé le record du Club qui datait de 2017.

Enfin, Vincent Brodeur a fait un saut en longueur jamais réalisé par un athlète du Club avec un bond de 6 min 56 s.

Il reste quelques compétitions pour le Club, dont la soirée Rouge & Or les 14 et 15 août et la rencontre automnale de pelouse à Sherbrooke le 12 septembre.

Les athlètes proviennent de Rivière-du-Loup, Cacouna, Saint-Arsène, Notre-Dame-du-Portage, L’Isle-Verte, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et La Pocatière.

Source : Club Filoup