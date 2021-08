Coupe Desjardins : Le Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli au premier rang

Voici le classement après la première ronde : Saint-Jean-Port-Joli premier avec 12 points (six victoires et deux défaites), Saint-Pamphile deuxième avec neuf points (quatre victoires, trois défaites et une nulle), Saint-Pacôme troisième avec sept points (trois victoires, quatre défaites et une nulle), et Montmagny avec quatre points (deux victoires et six défaites).

Voici les joueurs et joueuses des équipes qui ont remporté leur partie : pour Montmagny, les équipes de Réjean Côté et Marc Lavallée ainsi que l’équipe d’Eric Thiboutot et d’Etienne Minville; pour Saint-Pamphile, Denise Anctil et Louise Castonguay, Daniel Gagnon et Lucas Pellerin, Michel Vaillancourt et Jean-René Boucher, ainsi que Dave Bélanger et Justin Bélanger; pour Saint-Pacôme, Lucie Bossé et Sylvie Pelletier, Raphaël Giguère et Jean Grenier, ainsi que Luc Chamberland et Frederick Lord; et pour Saint-Jean-Port-Joli, Jonathan Blais et Nicolas Deschênes, Flavio Marinelli et Hervé Caron, Sébastien Langlois et Maxime Goulet-Bernier, Julien Michaud et Yvan Gallagher, Sylvio Bélanger et Jason St-Laurent, ainsi que Sylvain Gamache et Jean-Nicolas Rhéaume.