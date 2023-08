Changement d’un actionnaire chez BASE132

BASE132 annonce l’arrivée de Kaïla Généreux à titre d’actionnaire, en remplacement de Carl Thomassin. Après 30 ans de travail passionné au sein de l’entreprise spécialisée en communication et en imprimerie, Carl Thomassin, partenaire de Bernard Généreux, cède sa place d’actionnaire à la relève.

« Il s’agit d’une page d’histoire importante qui se tourne pour nous. BASE132, autrefois Impressions Soleil, est née de notre rêve partagé de se lancer dans l’imprimerie et d’offrir un service d’excellence. Je remercie, en mon nom et au nom de l’équipe, Carl pour son immense travail. Ce fut un honneur de créer avec lui », confie Bernard Généreux, également actionnaire et fondateur de l’entreprise.

Kaïla Généreux prendra la place et agira donc maintenant à titre d’actionnaire et de directrice générale. Elle s’implique depuis son tout jeune âge dans l’entreprise familiale, la connaissant sous tous ses angles. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, elle a occupé, dans les dernières années, le poste de directrice adjointe et chargée de projets. De plus, elle a également, depuis 2015, la responsabilité d’intégrer les acquisitions au sein de l’entreprise.

« Cette nouvelle phase représente un beau défi pour moi. J’ai une vision claire de ce que l’on peut encore entreprendre pour poursuivre le développement de BASE132. C’est une aventure stimulante qui nous attend et j’ai la ferme intention de continuer à faire grandir l’entreprise », exprime la principale intéressée.

L’heure de la retraite n’a toutefois pas encore sonné pour M. Thomassin, lui qui dirigera la division imprimerie. L’équipe se réjouit d’ailleurs de pouvoir compter sur l’expertise qu’il a acquise au cours de ses nombreuses années de carrière.

Source : BASE132