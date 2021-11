Chemin des Pionniers : plusieurs citoyens pourraient devoir changer d’adresses

Plusieurs résidents du chemin des Pionniers à L’Islet pourraient devoir changer de numéros de portes.

Selon la directrice générale de la Municipalité de L’Islet Marie Joannisse, il y a actuellement un problème au niveau du développement des terrains et résidences de ce chemin (route 132).

Pour imager la situation, prenons par exemple la maison numérotée 300, suivie de la maison numérotée 302. Entre les deux, on retrouve un terrain qui peut être vendu et sur lequel on peut construire une maison. Plutôt que cette nouvelle maison porte le numéro 300B, par exemple, on souhaite uniformiser l’ensemble des numérotations des résidences.

496 lettres ont été envoyées aux résidents en prévision de la tenue de séances d’informations en Zoom le 24 novembre et en présence le 25 novembre. On expliquera pourquoi cette décision doit être prise et ce que cela représente comme tracas administratif pour les résidents. En gros, ils devront effectuer leurs changements d’adresse, qui se fait en ligne en grande majorité et qui est gratuit. La Municipalité indique qu’elle donnera les outils aux résidents et les accompagnera si besoin est.

Toutefois, un citoyen qui réside sur le chemin des Pionniers estime que les résidents manquent d’informations et de justifications pour ce changement qui en impacte plus d’un. Il cite entre autres les entreprises qui doivent changer leurs adresses, mais aussi leurs cartes d’affaires, leurs informations au registre des entreprises, les sites web, la papeterie, etc.