Ciné-Moisson… 300 fois merci

Le dimanche 28 novembre dernier, le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière ont présenté la première édition de Ciné-Moisson.

Le concept était simple, assister au visionnement du film La Pat Patrouille ou Basket spatial une nouvelle ère en échange de denrées non périssables et non périmées. Plusieurs familles ont accepté cette invitation, et pour certains enfants, cette activité était leur toute première expérience au cinéma.

Les participants ont été extrêmement généreux : plus de 300 livres (135 kilos) de denrées alimentaires ont été amassées et serviront à remplir les quelque 400 paniers de Noël que Moisson Kamouraska va préparer pour la période des Fêtes. Comme l’organisme a constaté une forte hausse de la demande pour ses services depuis quelques mois, cette générosité permettra d’être présent pour le plus grand nombre en cette période de réjouissances.

Il est important de noter que Moisson Kamouraska reçoit les dons tout au long de l’année.