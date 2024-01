Cinq médailles pour le Club Sportif Appalaches

Le Club Sportif Appalaches a participé à sa première compétition de la saison le dimanche 21 janvier dernier au Club Amiski de Saint-Antonin. Après quelques semaines d’entraînement sur la neige, onze jeunes skieurs et cinq adultes du club de L’Islet ont chaussé leurs skis.

Félicitions à Maxence Lanoue, médaillé d’argent en ski classique, à Rose St-Pierre (argent en classique et or en patin), à Amélie Harvey qui a gagné la médaille d’or chez les femmes et à Adèle Talbot qui a récolté une médaille de bronze en ski classique.

La prochaine compétition de l’équipe aura lieu aux Sentiers de La Balade à Lévis, le 27 janvier prochain. Deux jeunes du club tenteront alors de se qualifier pour les Jeux du Québec : Damien Lanoue et Oscar Dufresne.

Source : Club Sportif Appalaches