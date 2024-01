Début de saison de l’école de ski Club Sportif Appalaches

Le dimanche 14 janvier 2024 avaient lieu les premiers cours de ski de fond de la 12e saison au Club Sportif Appalaches. Dame Nature a rappelé aux bénévoles du Club qu’ils pouvaient en voir de toutes les couleurs, les deux premiers cours ayant été reportés faute neige, avant les bonnes bordées du 10 et du 13 janvier.

Les 78 enfants inscrits — un record! — avaient plus que hâte de chausser leurs skis. Le Club tient à remercier la vingtaine de bénévoles — parents accompagnateurs, moniteurs, etc. — qui permettent la tenue de ce sport pour les enfants de la région. En effet, dès cinq ans, les enfants peuvent s’initier au ski dans le plaisir.

Ce sont six groupes de différents niveaux et âges qui se rejoindront au Club Sportif Appalaches dans les prochaines semaines pour s’amuser à l’extérieur. Il n’est jamais trop tard pour s’initier, car des cours de ski classiques et de pas de patin sont aussi offerts aux adultes.

Cette même journée, les cadets de L’Islet invitaient tous les intéressés à venir essayer le biathlon au Club. Plus de trente personnes se sont déplacées pour s’initier.

Source : Club Sportif Appalaches