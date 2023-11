Cinq sous de plus pour la consigne de vos canettes en aluminium

Eau pétillante, jus de légumes, boissons gazeuses, bières, la consigne sur les contenants de boissons en aluminium augmente de cinq sous au Québec le 1er novembre, une première en 39 ans. Chez Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco), on se réjouit de ce nouvel incitatif, mais on attend avec impatience les autres mesures prévues en 2025.

Le système de consigne québécois d’avant le 1er novembre 2023 était en vigueur depuis 1984. Dix sous pour une bouteille de bière standard en verre, cinq sous pour une canette de boisson gazeuse de 355 ml, peu de gens ignoraient la redevance à laquelle ils avaient droit lorsqu’ils rapportaient ces contenants vides dans les points de dépôt prévus à cette fin.

Or, plusieurs choses ont changé en une quarantaine d’années : la standardisation des contenants n’est plus légion comme autrefois, ce qui entraîne différentes échelles de remboursements, entre autres avec l’apparition ces dernières années des bières de microbrasseries, et le taux de recyclage plafonne autour de 73 %.

Pour simplifier la compréhension du système et améliorer la participation des gens, le gouvernement du Québec a choisi d’uniformiser le coût de remboursement, ce qui se traduit dans certains cas par une bonification de la consigne, en plus d’élargir cette dernière à l’ensemble des contenants de boisson en aluminium de 100 ml à 2 L.

« L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 90 % des contenants consignés », explique Valérie Samson, chargée de communications en environnement chez Co-éco.

En date du 1er novembre, un prix unique de dix sous est maintenant attribué en consigne à ces contenants d’aluminium. Certains contenants de bières de microbrasseries consignés jadis à vingt sous perdront dans l’opération 50 % de leur valeur de remboursement, mais il s’agit là d’un moindre mal de l’avis de Valérie Samson, car la valeur de la consigne est incluse dans le prix de vente au consommateur.

« Un délai de 15 jours est applicable pour ceux qui auraient acheté des contenants à vingt sous et qui souhaitent se les faire rembourser au même prix. À partir du 16 novembre, ça ne sera plus possible », précise-t-elle.

D’autres changements sont aussi en vigueur pour les contenants de verre. Toutes les bouteilles de 500 ml et plus, dont certaines étaient parfois consignées à trente sous, sont uniformisées à vingt-cinq sous. Là encore, ce changement touche pour la plupart les bières de microbrasseries.

« L’autre changement concerne les lieux de dépôt. Tous les détaillants qui vendent des contenants de boisson consignés et dont la superficie est supérieure à 375 m2 (4036 pi2) sont tenus de les reprendre. Il est possible désormais que des dépanneurs ou de petites épiceries cessent d’offrir ce service », ajoute Valérie Samson.

Deuxième phase attendue

Le système de consigne est la méthode de recyclage la plus efficace, car le tri réalisé en amont par le consommateur permet d’éviter la contamination de la matière. Les canettes et les bouteilles recyclées de cette façon se retrouvent à être revalorisées dans une proportion de 100 %, comme il est rapporté sur le site consignaction.ca, contrairement aux matières issues de la collecte pêle-mêle (bac bleu) dont la contamination de certaines d’entre elles oblige de les réorienter vers l’enfouissement, car irrécupérable.

Chez Co-éco, l’élargissement et la bonification de la consigne est vue d’un très bon œil, mais on s’impatiente de voir la deuxième phase être mise en place en mars 2025. Cette étape prévoit cette fois l’élargissement du système de consigne à tous les contenants de boissons en verre, plastique ou carton multicouche.

Carton de jus ou de lait, bouteilles de vin ou de spiritueux et bouteilles d’eau sont visés lors de cette phase. Une fois cette dernière étape déployée, Québec estime que cinq milliards de contenants seront consignés annuellement, dont un milliard de bouteilles d’eau en plastique. Dans l’ancien système, seulement 2,4 milliards de contenants étaient consignés.