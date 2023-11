Deux nouveaux partenaires de choix pour le prochain Gala Reconnaissance de la CCKL

L’enthousiasme était palpable le mercredi 1er novembre dernier dans les locaux de la MRC de L’Islet à Saint-Jean-Port-Joli. La directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, Nancy Dubé, a annoncé deux partenaires majeurs pour le Gala Reconnaissance 2024 dans le cadre de son événement signature qu’est la dégustation Vins & Fromages. Il s’agit du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska.

Les deux organismes d’importances se sont vu attribuer la plus prestigieuse mention de Partenaires Champagne qui, dit-on, est une première et l’une des nombreuses nouveautés de l’événement prévu pour le samedi 27 janvier prochain au Centre Bombardier de La Pocatière.

Selon Mme Dubé, cette association entre la CCKL, le CAE et la SADC revêt un caractère symbolique et est très positive à plusieurs niveaux : elle consolide l’alliance entre ces trois organismes qui ont à cœur le développement économique et le soutien envers les entreprises locales, tout en raffermissant la collaboration entre les MRC de Kamouraska et de L’Islet.

« C’est la première fois depuis sa création en 1998, que l’activité de la dégustation Vins & Fromages va avoir des partenaires majeurs de cette ampleur-là », a déclaré Mme Dubé, en soulignant les 25 ans d’existence de l’événement.

Par contre, bien que l’idée circule depuis fort longtemps, il n’est pas encore dans les plans de travailler sur la fusion de la CCKL avec la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny, même si les relations entre les deux organisations demeurent excellentes.

Grâce à ses partenaires Champagne et leur expertise, il y aura partage des ressources pour la tenue et l’organisation de la dégustation Vins & Fromages, et la CCKL va s’assurer que son événement soit écoresponsable en évitant le gaspillage alimentaire, en adoptant une meilleure gestion des matières résiduelles et en compensant pour l’émission des GES qui seront engendrés par les déplacements vers le lieu de l’événement.

« Ce partenariat est bien plus qu’une simple association, c’est une déclaration d’engagement envers nos entrepreneurs, notre région et l’avenir économique de nos MRC. Nous sommes résolument engagés à conseiller nos entreprises et, ainsi, contribuer à la vitalité économique de nos milieux. Le Gala Reconnaissance 2024 sera une occasion exceptionnelle de célébrer les réalisations de nos entrepreneurs et de renforcer les liens au sein de notre communauté d’affaires. Nous croyons en leur potentiel et nous les soutenons dans leurs réussites futures », a souligné Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, en précisant l’importance de valoriser les entrepreneurs dans le contexte économique actuel.

Nouveauté ajoutée l’an passé à son événement Vins & Fromages, la remise des Prix Reconnaissance a pour objectif de récompenser cinq entreprises et organismes membres de la CCKL et une personnalité de l’année de différents secteurs. Cette année, les catégories sont : Développement durable, Croissance en affaires, Nouvelle pratique RH, Innovation, Relève et Personnalité d’affaires de l’année.

« La confiance que nous manifestent le CAE et la SADC en devenant les partenaires majeures démontre que notre événement gagne en notoriété dans notre milieu et nous permettra d’offrir, encore cette année, une belle activité de qualité à nos membres, en élevant l’expérience à un autre niveau », a conclu Gabriel Hudon, président de la CCKL.