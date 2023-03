Cinq sud-côtois nommés aux Lauriers de la gastronomie

Cinq sud-côtois sont en lice pour les Lauriers de la gastronomie québécoise qui seront remis le 29 mai prochain.

Des habitués, Kim Côté et Perle Morency du restaurant Côté Est de Kamouraska, sont de nouveau sur les rangs, le premier dans la catégorie du Chef de l’année, la seconde pour le Prix du meilleur service. Samuel Lavoie, de la Ferme Le Raku de Saint-Germain-de-Kamouraska, s’illustre pour la première fois à titre de Brasseur, vigneron ou producteur de boissons de l’année. L’animateur et humoriste Christian Bégin, basé à Saint-Germain-de-Kamouraska, est aussi en lice pour le Prix du rayonnement de la culture culinaire. Notons qu’il coanimera la soirée avec Christine Plante, fondatrice et directrice générale des Lauriers. Élisabeth Cardin, auteure basée à Saint-Jean-Port-Joli et anciennement copropriétaire du restaurant Manitoba, est également en nomination pour le Prix du rayonnement de la culture culinaire.

Il s’agit de la cinquième remise des Lauriers de la gastronomie québécoise dont les premiers prix ont été attribués pour la première fois en 2018. Six mille candidatures ont été reçues cette année, un record. Les professionnels de l’industrie ont jusqu’au 20 avril pour voter.