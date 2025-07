Cirque de la Pointe-Sèche : Un Sortilège envoûtant

Au coucher du soleil, le pont d’or qui se forme sur le fleuve Saint-Laurent mène directement à Saint-Germain-de-Kamouraska. Lentement, les mille couleurs qui enflamment le ciel donnent vie à la Pointe-Sèche, dont la forêt s’anime au crépuscule. L’endroit est de plus en plus reconnu grâce au cirque qui l’habite depuis cinq ans, qui attire des gens de partout, et qui ne cesse d’étonner et de se renouveler. Sortilège, la cinquième mouture, ne fait pas exception.

Ne cherchez pas une quelconque histoire, il n’y en a pas. Le spectacle est inspiré de l’endroit, avec sa majestueuse forêt et sa paroi rocheuse qui surplombe la scène, créant tantôt du mystère, tantôt du vertige. Tout est possible dans cet univers à la frontière du réel et de l’imaginaire. Le spectateur n’a qu’à se laisser guider par une succession de tableaux mélangeant les arts du cirque, la danse, le théâtre et la musique dans des ambiances inspirées de l’univers shakespearien.

Si on retrouve ce cran rocheux comme un ami que l’on prend plaisir à visiter au moins une fois par année, les performances se tiennent sur un plateau renouvelé. L’environnement naturel, magnifié par le roc de cette falaise de 60 pieds, contraste à merveille avec de nouveaux éléments technologiques. Les numéros sont de plus en plus nichés, probablement dû au fait que, renommée oblige, ce sont maintenant les artistes qui contactent le Cirque pour faire partie du spectacle, en proposant un numéro de la discipline dans laquelle ils excellent. Mélangez le tout dans l’esprit créatif de la metteuse en scène Mélissa Colello, et vous obtenez un divertissement total d’une heure quinze. Cette dernière est assistée par Mylène Grenier-Lemieux, une autre grande complice.

« Il y a plusieurs éléments que Mélissa voulait ces dernières années. Ce sont ses idées de grandeur », confie le créateur du Cirque de la Pointe-Sèche, Élyme Gilbert, rencontré au terme de la représentation à laquelle le journal a assisté.

Un spectacle envoûtant

Sortilège nous envoûte du début à la fin. Le passage obligé immersif sur la passerelle boisée, qui précède le spectacle, nous met dans l’ambiance. Gardez l’esprit ouvert, tout est possible. Vous pouvez même faire l’essai d’une version mini du nouvel appareil acrobatique de la production, un gigantesque filet appelé l’acronet qui fait office de plate-forme et de trampoline, et qui occupe tout le second étage du plateau.

Ainsi, vos sens sont sollicités sur quatre dimensions : le sol, le filet au second, les airs et la paroi rocheuse. Devrais-je écrire cinq ? Parce que des numéros sont aussi présentés dans un nouvel espace d’eau. D’ailleurs, exit le sable au sol. Le nouveau revêtement noir fait ressortir les numéros, les superbes éclairages et les nombreux effets spéciaux, rehaussés par la musique originale du compositeur et multi-instrumentiste Maxime Éthier qui l’interprète en direct chaque soir en compagnie d’Antoine Létourneau-Berger.

Le Cirque de la Pointe-Sèche est de plus en plus léché. Les effets techniques sont plus nombreux, plus élaborés, et ajoutent une touche professionnelle supplémentaire à ce que la proposition globale offrait déjà. Loin de moi l’idée de briser votre plaisir en divulguant les surprises (époustouflantes) que propose ce spectacle. Vous savez, quand les seules paroles qui sortent de votre bouche ressemblent à : ben voyons donc ! Et à ce chapitre, Sortilège fera office d’exemple. Ah oui, les moments cocasses sont aussi nombreux. On rit de bon cœur, spontanément.

Des standards redéfinis

La région peut véritablement se réjouir d’avoir en son sein une attraction de si grande envergure et de qualité professionnelle. La passion de l’instigateur Élyme Gilbert a porté fruit, lui qui a décidé de quitter le Cirque du Soleil et le Cirque Éloise pour poser ses valises au-dessus d’une falaise, joyau caché du Kamouraska. Une poignée d’artistes, de musiciens et de techniciens l’ont suivi pour faire revivre leur passion pour le cirque.

Grâce à des artisans allumés, une petite équipe soudée, un plateau en plein air qui n’a aucun égal dans le monde, et un désir de renouvellement assumé et bien senti depuis sa création en 2019, le Cirque de la Pointe-Sèche redéfinit les standards de l’univers circassien. Le signataire de ces lignes a vécu la naissance du Cirque du Soleil au début des années 80 à Baie-Saint-Paul, alors que Guy Laliberté paradait sur des échasses. On connaît la suite.

Comme pour le Cirque du Soleil, qui a changé l’image du cirque autrefois peuplé d’éléphants et autres animaux exotiques, il y a désormais une autre référence, autant dans le milieu circassien que pour le grand public. Le Cirque de la Pointe-Sèche est chez nous et y restera. Déménager une falaise serait difficile.

Les billets pour Sortilège sont en vente en ligne au cirquedelapointeseche.com, ou par téléphone au 581 801-0036. Grâce à l’amphithéâtre couvert, les spectacles se tiennent beau temps, mauvais temps.

