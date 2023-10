CISSS du Bas-Sait-Laurent : Lancement de la campagne de vaccination automnale

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement de sa campagne de vaccination automnale contre les virus respiratoires. Encore cette année, la prise de rendez-vous se fait par le biais du site Clic Santé, ou par téléphone au 1 866 445-0601, et ce, du lundi au vendredi.

Au Kamouraska, les cliniques de vaccination se tiennent au CLSC de Saint-Pascal, au Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri et au Centre Bombardier de La Pocatière. Les nouveaux vaccins contre la grippe et la COVID sont gratuits et fortement recommandés pour les personnes faisant partie des groupes à haut risque suivants : les personnes côtoyant les bébés de moins de six mois; les personnes résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables; les personnes âgées de 60 ans et plus; les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique; les femmes enceintes; les travailleuses et les travailleurs de la santé; et les adultes vivant en région éloignée ou isolée.

Pour la COVID-19, cette dose de rappel est particulièrement importante pour les personnes des groupes ci-dessus n’ayant jamais fait la maladie et pour lesquelles la protection conférée par leur vaccination antérieure est moins robuste. Mentionnons que des tests rapides de dépistage de la COVID sont disponibles directement auprès du personnel à l’accueil de plusieurs des installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent, comme les centres de vaccination et de dépistage et les points de services locaux. Ces tests seront remis gratuitement, sans aucune restriction quant à la quantité, ni critère d’admissibilité.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent