Clepper Productions : une nouvelle scène musicale dans la région de L’Islet

L’autrice-compositrice-interprète Émilie Clepper lance Clepper Productions, une nouvelle initiative artistique dédiée à la création et à la diffusion de spectacles musicaux intimes, insolites et intergénérationnels.

Clepper Productions propose une vision singulière de la scène musicale et veut rapprocher les artistes de leur public en créant des moments uniques, dans des lieux atypiques où la proximité, l’échange et l’émotion sont au cœur de l’expérience.

Ancrée au Québec, mais tournée vers l’ensemble de l’Amérique du Nord, la jeune entreprise souhaite offrir une tribune aux artistes d’ici et d’ailleurs dans une atmosphère chaleureuse, inclusive et humaine. Enracinée à L’Islet, en Chaudière-Appalaches, elle vise à faire rayonner les artistes et à rapprocher les humains à travers des expériences musicales inoubliables.

Pour soutenir le lancement, une campagne de financement participatif est en cours sur La Ruche. L’objectif est de 8800 $. Des contreparties originales, comme des spectacles dans votre salon, sont offertes en échange des contributions. On peut contribuer à la campagne de sociofinancement au www.laruchequebec.com/clepperproductions.

Source : Clepper Productions