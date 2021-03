Club de golf Saint-Pacôme : 100 000 $ en investissement pour le 50e

Le club de golf Saint-Pacôme s’apprête à investir 100 000 $ dans l’amélioration de son parcours de golf, mais plus spécifiquement le premier neuf trous qui longe la rivière Ouelle. Des demandes de subventions et une loterie devraient permettre de financer l’équivalent de 75 % des coûts.

Ces améliorations sont un projet souhaité depuis plusieurs années par les bénévoles du Club de golf Saint-Pacôme. En 2006, une firme spécialisée avait déjà évalué que des travaux de 900 000 $ étaient nécessaires seulement pour le premier neuf trous afin de le rendre plus convivial.

« Si on avait des ressources illimitées, on ferait davantage, mais on ne veut pas que le Club s’endette davantage pour procéder à ces travaux. La situation financière actuelle est bonne et on veut qu’elle demeure ainsi pour assurer la pérennité du Club », confie Ghislain Fournier, chargé de projet.

Les travaux maintenant envisagés seront beaucoup plus modestes et toucheront les 18 trous du parcours de golf, mais avec un accent mis davantage sur le premier neuf entre la rivière Ouelle et le chalet du Club. Les bénévoles comptent s’inspirer des recommandations avancées en 2006 afin d’orienter les améliorations qui devraient faire une différence dans l’ensemble, estime-t-il.

« Le premier neuf trous est trop difficile. On a plusieurs commentaires à cet effet de la part de la clientèle locale qui déserte de plus en plus notre Club au profit d’autres à proximité », déclare le chargé de projet.

Le souhait est de procéder à l’élargissement des allées quand c’est possible, agrandir le pourtour des verts, réparer un pont qui n’est plus fonctionnel depuis quelques années et changer la disposition des fosses de sable. Une attention particulière sera aussi mise à l’amélioration de la qualité des chemins pour les voiturettes motorisées sur l’ensemble du site.

Financement

Le Club de golf Saint-Pacôme espère financer une partie de ces travaux à partir de subventions dont les demandes ont été envoyées récemment et grâce aux bénéfices d’une loterie qui sera lancée aussitôt le permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 350 billets seront en vente au coût de 100 $ chacun pour une remise de prix évaluée à 5000 $.

Le Club compte en plus investir une somme de 25 000 $ sur l’ensemble du projet qui lui est évalué à 100 000 $. Ces investissements s’ajoutent à d’autres réalisés à l’intérieur du chalet du Club et aux festivités du 50e anniversaire qui seront célébrées au courant de l’été.

« On travaille sur une programmation qui va s’adresser à toute la population et qui va intéresser particulièrement les jeunes qu’on cherche toujours à accueillir davantage », indique Alain Chamberland, responsable des festivités.

Le président Claude Robitaille mentionnait que l’achalandage avait augmenté de 16 % l’an dernier au Club de golf Saint-Pacôme, aidé notamment par la COVID-19 et le nouveau terrain de pratique inauguré au courant de l’été. Les restrictions quant aux rassemblements intérieurs ont toutefois limité la croissance des revenus liés aux services de restauration et de bar qui apportent généralement « l’eau au moulin », dit-il.