Le Pot de Lait des Aulnaies sous le pic des démolisseurs

L’entreprise Le Pot de Lait des Aulnaies n’est plus. Situé au 812, route de la Seigneurie à Saint-Roch-des-Aulnaies, le bâtiment qui a successivement abrité une laiterie, une beurrerie, une fromagerie et un bar laitier est passé sous le pic des démolisseurs les 16 et 17 mars derniers.

Cette démolition était inévitable selon les nouveaux propriétaires Diane Guillemette, Charles Létang et Emilie Vallières. Le bâtiment aurait nécessité trop d’investissements pour être réhabilité comme il se doit.

Ces trois entrepreneurs de Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Jean-Port-Joli qui se sont associés pour racheter l’endroit ambitionnent de reconstruire une nouvelle bâtisse sur deux étages ouverte sur le fleuve. Elle doit comprendre des bureaux locatifs et des locaux dédiés à des entreprises agroalimentaires offrant une vitrine sur le terroir de la Côte-du-Sud.

« La Libellule ne s’en va pas là. Elle demeure à Saint-Jean-Port-Joli et nous serons ouverts comme prévu cet été », a tenu à préciser Diane Guillemette, propriétaire du resto convivial, en réponse aux rumeurs persistantes à ce sujet.

Quant à Charles et Emilie, connus comme les propriétaires de la boulangerie Du pain… C’est tout ! à la Seigneurie des Aulnaies, ils n’ont pas voulu préciser s’ils déménageront leur entreprise au 812. « La première étape était de faire l’acquisition du terrain et du bâtiment. La seconde était la démolition. Maintenant on doit travailler le projet, trouver des partenaires et se pencher sur le montage financier », ont-ils avancé prudemment.

Le trio d’investisseurs entrevoit néanmoins une nouvelle construction au 812 pour 2022. Ils se disent d’ailleurs à la recherche de propositions issues du domaine agroalimentaire pour occuper le futur bâtiment. Ils assurent tout de même qu’un bar laitier devrait y revoir le jour.

Longue histoire

Le Pot de Lait des Aulnaies était jusqu’à sa vente la propriété de la famille Gendron depuis 1990. Elle y a poursuivi l’exploitation du bar laitier dont l’origine remonte à une cinquantaine d’années.

Par le passé, le bâtiment a également fait office de beurrerie, de laiterie et de fromagerie. La famille Pelletier est celle qui a été la propriétaire des lieux durant le plus grand nombre d’années, soit de 1923 à 1970, où l’entreprise Les Produits Pelletiers inc. a finalement été vendue à la Coopérative de la Côte-du-Sud. Au moment de cette vente, l’entreprise produisait l’équivalent de 3000 livres de fromage par jour.