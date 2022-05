Club de golf Saint-Pacôme : 50 activités pour le 50e anniversaire

Le Club de golf Saint-Pacôme avait déjà donné un avant-goût de ce qu’il nous réservait pour son 50e anniversaire en annonçant récemment la venue de la golfeuse québécoise Maude-Aimée Leblanc en août prochain. Le 12 mai lors d’un 5 à 7, les bénévoles dévoilaient 49 autres activités d’envergure poursuivant le même objectif : séduire la relève et la clientèle féminine.

Porté par un achalandage à hausse depuis deux ans, pandémie aidant, mais aussi par des investissements importants réalisés à la Zone de pratique Multicibles et sur le terrain en général, le dynamisme des bénévoles ne s’essouffle pas au Club de golf Saint-Pacôme. La programmation des festivités entourant le 50e anniversaire en témoigne : 29 tournois, activités et école de golf au calendrier, neuf activités familiales et pour les jeunes, huit activités sociales et quatre soirées thématiques au restaurant.

« On a bâti notre programmation cette année en fonction d’intéresser les jeunes, mais aussi davantage les femmes. Le golf est un sport de défis, de précision, accessible et qui s’adresse à tout le monde », a déclaré Johanne Royer, responsable des communications au sein du conseil d’administration.

Le Dr Gaétan Lévesque, originaire et résidant toujours à Saint-Pacôme, est celui qui a accepté la présidence d’honneur des festivités. « Cette entité, comprenant le site du terrain de golf et le chalet de la salle communautaire Albert-Royer, est un joyau et une richesse pour Saint-Pacôme et pour le Kamouraska. Nous devons en être fiers », a déclaré cet ancien bénévole sur le conseil d’administration.

Activités

Au chapitre des activités, plusieurs gratuites, d’autres, payantes, sont au calendrier de mai à septembre. Plus près dans le temps, mentionnons le tournoi d’ouverture avec une soirée animée par Yannick Lavoie le 28 mai et une journée porte ouverte à la Zone de pratique Multicibles, le 29 mai de 10 h à midi et de 13 h à 15 h.

Au même endroit le 9 juin et le 21 juillet, il sera possible de s’initier au golf lors d’un 5 à 7 « swing et bières » de la microbrasserie Ras L’Bock qui a signé une entente de distribution cette année avec le restaurant du Club. Pour les familles, du yoga en plein air est à l’horaire le 28 juin à 18 h 30 et un pique-nique est organisé le 10 juillet de 10 h à 13 h. Le tournoi de clôture du 50e aura lieu quant à lui le 11 septembre.

Tout l’été, du début juin à la fin août, les mercredis seront réservés aux dames. Plus de détails concernant les activités au golfstpacome.com.

Maude-Aimée Leblanc

Le clou de la programmation demeure la golfeuse Maude-Aimée Leblanc, actuellement la seule Québécoise à évoluer au sein du circuit professionnel de la Ladies Professional Golf Association (LPGA). Présentement 38e au monde, après un début de saison canon, elle vient tout juste de se qualifier parmi 1874 golfeuses au prestigieux US Open prévu au Pine Needles Lodge and Golf Club de Southern Pines en Caroline du Nord, en juin prochain. En 2016, Maude-Aimée Leblanc avait déjà participé à ce même tournoi et elle s’était classée au 26e rang.