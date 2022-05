Simon Dion-Viens débute sa saison de course ce week-end

Simon Dion-Viens entamera sa saison 2022 ce week-end du côté de l’Autodrome Chaudiere en Beauce. Une saison qui s’annonce passablement chargée pour lui alors qu’il sera en activité dans trois différentes séries de courses du côté du Québec et l’Ontario. En effet, Dion-Viens participera dans les prochains mois à des épreuves de la série canadienne NASCAR Pinty’s et NASCAR Truck ainsi qu’à quelques courses en circuit routier dans la série canadienne Nissan Sentra Cup.

« Une belle saison se dessine devant moi et j’aurai la chance de prendre part à plusieurs courses tout au long de l’été. Je suis vraiment content des différentes opportunités qui s’offrent à moi », explique Simon. J’ai finalisé au cours de l’hiver plusieurs ententes avec différentes compagnies telles Castrol, Rousseau Metal et les concessionnaires du Groupe Véloce qui me permettront d’avoir un calendrier de course 2022 bien étoffé. En début de saison, je vais concentrer mes efforts sur la série de camionnettes NASCAR à l’autodrome Chaudière. Par la suite, en raison d’un accord avec Vincent Beauchesne, j’aurai la chance de rouler sur le circuit du Canadian Tire Motorsport Park et aussi lors du week-end de la Formule 1 à Montréal sur le réputé circuit Gilles Villeneuve, afin de peaufiner les réglages de sa voiture de course. »