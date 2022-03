Club de golf Trois-Saumons : Des cours de golf gratuits pour attirer la clientèle féminine

Le Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli met en place un projet visant à faire découvrir et apprendre le golf aux femmes de 16 à 35 ans.

Le Club de golf Trois-Saumons a obtenu une aide de 3 000 $ de la MRC de L’Islet pour son projet visant à démocratiser la pratique du golf auprès de sa clientèle féminine junior.

« Ça s’adresse aux femmes qui débutent ou ont un peu joué, qui veulent apprendre. C’est un beau projet visant à apprendre le sport en s’amusant », explique Jean-Philippe Cloutier, directeur général du club de golf.

Il citait en exemple les nombreuses mères des jeunes inscrits aux programmes scolaires ou Junior en fort développement ces dernières années. Certaines aimeraient sans doute accompagner leurs jeunes ou la famille, mais veulent apprendre les bases du golf avant de se lancer.

L’établissement offrira une série de huit cours individuels gratuits, pour un total de 12 heures d’initiation pour chacune des 20 participantes. Cette action aspire à valoriser l’accès au sport pour toutes et tous, en plus d’accroître l’intérêt pour la discipline du golf auprès de la clientèle féminine.

Parallèlement, l’offre chez les jeunes et les adolescents est en explosion. Il y a deux ans, le club a tenu un premier camp d’été Junior qui a connu un certain succès. L’été d’après, plus de 50 membres Junior étaient inscrits.

Aussi, l’organisation a approché les écoles primaires et secondaires de la région pour offrir le golf en parascolaire. Résultat, une soixantaine de jeunes au primaire et une dizaine au secondaire sont inscrits et suivent des formations depuis le début de l’année scolaire, entre autres sur les simulateurs intérieurs et le « putter green », pour ensuite passer sur les verts durant l’été.