Saint-Marcel : Le nouveau conseil municipal a établi ses priorités pour 2022

Le conseil municipal de Saint-Marcel, entièrement élu par acclamation lors des dernières élections de novembre dernier, a établi ses priorités dans le cadre de son dernier exercice budgétaire mené à la fin 2021. Si ce dernier subit une augmentation de 1,8 %, il s’accompagne d’une volonté affirmée en matière de développement domiciliaire et de protection de l’environnement.

La vitalité et la pérennité de Saint-Marcel-de-L’Islet sont certainement ce qui a motivé les élus dans la confection du budget 2022. À ce chapitre, une préoccupation démographique anime la petite municipalité de 492 habitants qui a pourtant vu sa population grimpée de 72 personnes dans la dernière année, selon le décret de population divulgué en début d’année.

« On a bénéficié de l’engouement pour les régions depuis le début de la pandémie et la présence de la fibre optique qui permet maintenant le télétravail est vraiment un plus », a indiqué le conseiller municipal Réal Petitclerc.

L’école n’est donc pas en danger, pour le moment, contrairement à ce que certains pourraient croire. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ces gains récents de population, Saint-Marcel vieillit et que seul l’accueil de nouvelles familles peut renverser durablement ce phénomène.

Saint-Marcel croit être en mesure d’inverser cette tendance par le développement domiciliaire. Une demande de subvention est actuellement envisagée dans l’optique de prolonger une rue résidentielle prête à accueillir de nouvelles constructions. Pour ceux qui veulent s’installer en périphérie du village, un inventaire de ce qui est à vendre et prêt à bâtir est aussi à venir, promet le conseiller. Un programme d’aide à l’établissement et à la rénovation à mettre en place doit ensuite agir comme ultime incitatif.

Environnement

Les lacs d’Apic, Fontaine-Claire et des Roches sont aussi des atouts non négligeables pour la Municipalité de Saint-Marcel, de rappeler Réal Petitclerc. Il y a une dizaine d’années, alors que seulement deux de ces lacs étaient développés, ils représentaient à eux seuls l’équivalent de 20 % de l’assiette fiscale de la Saint-Marcel, selon le conseiller municipal, sûrement davantage aujourd’hui.

Concernant le lac des Roches, une quinzaine de terrains seraient actuellement disponibles à la construction. Il n’est donc pas surprenant si le conseil municipal entend miser sur un plan de gestion de la qualité de l’eau des lacs afin d’éviter qu’ils se retrouvent en situation de vieillissement prématuré. Comme le souligne Réal Petitclerc, personne ne veut que les résidences en bordure des lacs de Saint-Marcel perdent 50 % de leur valeur ou davantage à cause d’une mauvaise gestion de la qualité des eaux.

« On le voit bien, partout au Québec, beaucoup de lacs sont pris avec des problèmes d’algues bleues. Nous sommes chanceux, chez nous, ce n’est pas encore le cas et nous souhaitons que ça le reste. Pour éviter la prolifération, il faut faire de la prévention et se donner les moyens pour conserver nos lacs en santé. En ayant un suivi serré et en travaillant de concert avec les organismes de bassin versant desservant nos lacs, nous croyons mettre toutes les chances de notre côté pour conserver la qualité de l’eau de nos lacs », écrit de son côté la nouvelle mairesse de Saint-Marcel, Mélanie Bourgault.

Autres priorités

La construction d’un entrepôt municipal figure aussi parmi les priorités du nouveau conseil municipal. Le bâtiment qui était utilisé à cet effet par la Municipalité a récemment été vendu à un privé et il sera nécessaire de le libérer d’ici la fin de l’année. Le conseil municipal étudie maintenant deux possibilités pour rapatrier la machinerie, le nécessaire de voirie et une partie de l’équipement servant aux loisirs, soit l’agrandissement d’un bâtiment déjà à la possession de la Municipalité ou la construction d’un nouveau sur un terrain lui appartenant au cœur du village.

Un plan d’entretien et de réfection des chemins municipaux est aussi dans la mire des nouveaux élus, certains construits il y a de ça plusieurs années ne répondant plus aux normes d’aujourd’hui et compliquant entre autres les opérations de déneigement en hiver. Aucun plan n’était élaboré à ce chapitre par le passé, de l’avis de la mairesse, les employés de la voirie répondant ainsi aux besoins du moment. Par ce plan d’entretien, l’ambition n’est pas seulement de pallier aux urgences, mais de mieux planifier les interventions futures et affecter les budgets nécessaires en prévision des travaux.