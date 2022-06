Club Judo-La Pocatière : Le gala Excellence-Desjardins est de retour

Au niveau de la compétition, les résultats ont été comptabilisés que sur la coupe Avantis tenue le 1er mai, compte tenu d’un calendrier mince à cause de la pandémie. Ainsi, dans les catégories U-8 et U-10, c’est Mavrick Ouellet qui se méritait le trophée tandis que Clovis Dionne de Sainte-Anne-de-la-Pocatière faisait de même chez les U-12 et U-14. Quant au trophée Révélation en compétition, Honoré Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies en étant le récipiendaire.