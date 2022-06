L’équipe de course Lizotte Racing #18 prête pour la saison

L’équipe de course Lizotte Racing #18 de Saint-Pacôme s’est présentée au Salon de l’auto sport qui se déroulait du 29 avril au 1er mai dernier au Centre de foire de Québec. C’était également le dévoilement de la voiture version 2022.

La saison de courses devait commencer le 21 mai dernier, mais la course a dû être remise à cause de la mauvaise température. La première course devrait avoir lieu ce samedi 4 juin prochain à l’Autodrome Montmagny Speedway. La course devrait débuter à 18 h 30.

Mentionnons que l’équipe a procédé à quelques pratiques qui se sont bien déroulées. Pier-Olivier Lizotte se dit ainsi prêt à prendre le volant.