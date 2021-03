Club Richelieu : Le Souper des saveurs encore reporté

À la suite des directives gouvernementales sur les rassemblements et considérant la volonté du Club Richelieu de se responsabiliser dans cette opération d’envergure pour la santé de tout un chacun, il a été décidé que le Souper des saveurs prévu le 20 mars 2021 au Centre Bombardier est de nouveau reporté.

Le Club suivra l’évolution de la situation d’ici le 15 juin afin de replacer le souper 2021 à une date ultérieure. Lorsque cette date sera arrêtée, elle sera communiquée dans un délai suffisamment raisonnable pour vous permettre de signifier vos intentions quant à votre participation.

Considérant que les profits de ce souper annuel constituent le levier majeur et principal de la cueillette de fonds du Club Richelieu et que cet argent est redistribué essentiellement aux jeunes du territoire durant l’année, vous êtes invités à fournir votre appui dans la poursuite de cette œuvre essentielle par un don volontaire. Vous pouvez faire parvenir un chèque au nom du Club Richelieu et le retourner à l’adresse suivante : Club Richelieu La Pocatière, 600, 9e Rue boulevard Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0.

Le Club Richelieu vous remercie de votre compréhension et souhaite vous revoir le plus rapidement possible lors d’un souper où les saveurs seront libérées des « craintes » actuelles sévissant au Québec.